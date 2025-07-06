Манчестер Юнайтед планирует приобрести вратаря Ботафого – 29-летнего Джона Виктора, который поразил своими выступлениями на Клубном чемпионате мира-2025.

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Напомним, что Ботафого нанесло сенсационное поражение ПСЖ в матче группового этапа КЧМ. Бразильский голкипер помог своей команде дойти до 1/8 турнира, где она уступила Палмейрасу с минимальным счетом 0:1.

Как сообщает Sport Witness, Джон Виктор привлек внимание нескольких европейских клубов, но именно Манчестер Юнайтед сейчас лидирует в погоне за его подписью. Главный тренер Рубен Аморим хочет усилить позицию вратаря, разочаровавшись в игре Андре Онаны в прошлом сезоне.

В контракте Джона Виктора есть клаусула, которая позволяет оперативно оформить трансфер. Однако вокруг ее суммы возникла путаница: некоторые бразильские источники утверждают, что она составляет лишь 7 миллионов евро, другие же сообщают о значительно большей сумме.

В то же время Манчестер Юнайтед еще не нашел желающих приобрести самого Онану. Камерунец не исключает ухода из клуба, однако из-за высоких зарплатных требований и желания "красных дьяволов" вернуть часть потраченных средств, найти покупателя будет непросто.

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