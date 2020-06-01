Манчестер Юнайтед готовит сумасшедшее ограбление шумных соседей из Сити, – The Independent

Манчестер Юнайтед запланировал побороться за одного из лидеров Манчестер Сити. Ключевым моментом станет решение Лозаннского арбитража относительно дисквалификации "горожан" с еврокубков.

"Красные дьяволы" готовятся к дерзкому трансферу лидера принципиального оппонента – Рахима Стерлинга, утверждает The Independent.

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МЮ откроет охоту на звездного вингера, если тот в ближайшее трансферное окно появится на рынке. Стерлинг будет пытаться покинуть Этихад, если Арбитражный суд в Лозанне отклонит апелляцию Манчестер Сити относительно 2-летнего бана из еврокубков. Юнайтед, однако, придется выдержать конкуренцию с мадридским Реалом, который является топ-претендентом на англичанина.

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 7 результативных передач. Пять лет назад "горожане" заплатили за него Ливерпулю 63,7 млн евро.

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