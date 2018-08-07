Манчестер Юнайтед готовит предложение по Милинковичу-Савичу

Манчестер Юнайтед стремится усилить центр поля хавбеком Лацио Сергеем Милинковичем-Савичем.

Лацио может получить очень большое предложение относительно своего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, сообщает Calciomercato.

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Сербский полузащитник заинтересовал большое количество клубов после впечатляющего сезона 2017/2018. Правда, он не очень удачно выступил на чемпионате мира-2018, как и вся сборная Сербии, вылетев на стадии группового этапа.

Также сообщалось об интересе Ювентуса, правда, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри уже заявил, что клуб не будет делать новых приобретений этим летом, а предложение Реала в 100 млн евро было отклонено.

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