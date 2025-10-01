Позиции главного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморима все больше пошатнулись после поражения от Брентфорда (1:3) в 7-м туре АПЛ. Это была уже 17-я неудача в 33 матчах португальца в чемпионате, и, несмотря на победу над Челси туром ранее, его команда не смогла одержать две подряд победы в лиге. После игры Аморим заявил, что "не волнуется" относительно слухов об отставке, но знает, что его должность под прицелом.

Бывшую звезду Манчестер Юнайтед уволили с должности главного тренера английского клуба

По информации The Sun, клуб пока продолжает доверять 40-летнему тренеру, однако уже рассматривает возможные варианты замены. Одним из них стал Майкл Каррик, который уже выполнял роль временного наставника после отставки Уле Гуннара Сульшера в 2021 году. Тогда он одержал две победы и ничью, после чего уступил место Ральфу Рангнику.

Бывший ассистент Манчестер Юнайтед Рене Мюленстин отметил: "Майкл Каррик может стать очевидным вариантом, если Аморима уволят. Он знает клуб, знает, что от него ожидают, и еще знаком с некоторыми игроками. У него есть здравый смысл и чувство структуры, которое может зажечь футболистов. У Юнайтед нет недостатка в качественных игроках – нужна лишь система, которая позволит им раскрыться. Возможно, именно Майкл может дать этот импульс".

Каррик ныне находится без работы после увольнения из Мидлсбро в июне. Он возглавил клуб в 2022 году, вывел команду в плей-офф Чемпионшипа, но дважды подряд останавливался в шаге от топ-6, что в итоге привело к его отставке. Несмотря на это, бывший полузащитник сохраняет тесные связи с Манчестер Юнайтед – он выиграл с клубом АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а его сын выступает за юношескую команду U-16.

В руководстве клуба, по данным английских медиа, также рассматривают кандидатуры Гарета Саутгейта, Андони Ираолы и Оливера Гласнера.

