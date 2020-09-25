На следующей неделе "красные дьяволы" предложат немецкому клубу 90 млн фунтов, информирует Daily Star.

Боруссия Д снова переманила таланта Манчестер Сити – юниор равняется на Санчо

75 млн будут оплачены сразу, еще 15 предусмотрены бонусами. Это будет последнее слово МЮ в переговорах по Санчо. Ранее Боруссия Д настаивала на большей сумме – 108 млн. Если "шмели" не снизят своих аппетитов, то Манчестер Юнайтед переключится на другие цели.

В сезоне 2019/20 Санчо провел 44 матча, в которых отметился 20 голами и 20 ассистами.

Борусія Д ставить на дітей, життя після втечі Вернера та Хаверца, важливе питання до Баварії – прев'ю сезону Бундесліги