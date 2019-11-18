Манчестер Юнайтед готовит бешеную сумму на зимние трансферы Санчо и Холанда

Руководство Манчестер Юнайтед строит грандиозные планы на зимнее трансферное окно.

Манкунианцы надеются подписать вингера Боруссии Д Джейдона Санчо и форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда, информирует Goal.

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"Красные дьяволы" готовы выделить 140 млн фунтов для усиления команды двумя молодыми звездами. Трансфер Санчо может обойтись в 100 млн, если Боруссия таки решит избавиться от проблемного хавбека, который неоднократно отмечался нарушениями дисциплины.

Переход Холанда тоже не будет дешевым – Зальцбург потребует за своего бомбардира не менее 85 млн фунтов. Существует вариант, при котором Манчестер Юнайтед согласится оставить 19-летнего страйкера в аренде и только летом заберет норвежца из австрийского клуба.

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Издание добавляет, что боссы манкунианцев могут увеличить свой зимний бюджет ради Санчо и Холанда, однако тогда клубу придется уменьшить аппетиты летом.