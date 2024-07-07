Манчестер Юнайтед выигрывает в борьбе за нападающего Болоньи и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее.

Манкунианцы планируют летом значительно усилить свой состав. Руководство английского клуба не пугают даже заоблачные требования агентов игроков и клаусулы.

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Манчестер Юнайтед сообщил Болонье, что готов активировать пункт об отступных, прописанный в контракте Джошуа Зиркзее. Для этого необходимо выплатить 40 миллионов евро, пишет журналист Бен Джейкобс.

Сам футболист сосредоточен на Евро-2024, манкунианцы ведут переговоры с его представителем. Агент Киа Джурабчиан хочет получить за возможный трансфер комиссионные в размере около 10 миллионов евро.

Отмечается, что Милан отказался платить посреднику такую высокую сумму, хотя получил согласие игрока на переход еще до открытия летнего трансферного окна.

Напомним, Джошуа Зиркзее сыграл в прошлом сезоне за Болонью в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 12 голов и семь результативных передач.

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