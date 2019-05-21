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Манчестер Юнайтед готов выплатить отступные за Партея

21 мая 23:31 206 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов выплатить отступные за Партея
Томас Партей / Reuters

Английский Манчестер Юнайтед хочет приобрести опорного хавбека Атлетико – Томаса Партея.

Ганец может пополнить состав "красных дьяволов", информирует Footballghana.com.

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По информации издания, английский клуб готов активировать пункт в контракте игрока об отступных в размере 43.5 млн фунтов. 25-летний хавбек входит в шорт-лист главного тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера в связи с уходом Андера Эрреры.

Партей забил три гола и отдал четыре ассиста в 32-х матчах сезона Ла Лиги.

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