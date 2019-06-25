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Манчестер Юнайтед готов раскошелиться на Санчо в случае продажи Погба

19:50 83 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов раскошелиться на Санчо в случае продажи Погба
Джейдон Санчо / Reuters

Английский гранд может вернуться к идее подписания вингера Боруссии Дортмунд Джейдона Санчо.

Один из главных талантов Европы таки имеет шансы оказаться на Олд Траффорд, информирует Sun.

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"Красные дьяволы" готовы начать новые переговоры по Санчо с Боруссией Д, если у них будут дополнительные средства для летних трансферов. В этом им может помочь Поль Погба, которым активно интересуются Реал и Ювентус. Манчестер Юнайтед просит за француза 150 миллионов фунтов, и если кто-то осмелится отдать такую сумму за чемпиона мира, то руководство клуба планирует реинвестировать эти средства в усиление команды.

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Напомним, за своего первого летнего новичка Дэниэла Джеймса манкунианцы заплатили 15 миллионов фунтов.

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