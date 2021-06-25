"Красные дьяволы" могут попрощаться с несколькими игроками уже в текущее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед получил запросы насчет трансферов Донни ван де Беека и Антони Марсьяля и готов согласиться на продажу игроков, если цена удовлетворит "красных дьяволов", сообщает ESPN.

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Наставник команды Уле Гуннар Сульшер намерен сохранить костяк команды, но готов отпустить некоторых игроков. Также наставник определился с судьбой Диогу Далота и Андреаса Перейры, которые провели прошлый сезон в аренде в Милане и Лацио соответственно – игроки могут отправиться в аренду и в сезоне 2021/22. А вот относительно будущего Джесси Лингарда в клубе "красные дьяволы" не определились до сих пор.

Отметим, что ван де Беек не смог стать полноценным игроком основы Манчестер Юнайтед, провел в составе клуба 36 матчей в прошлом сезоне, отметившись голом и 2 ассистами. Марсьяль же сыграл в 36 матчах, записав в свой актив 7 голов и 9 результативных передач.

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