Фенербахче объявил, что готов выплатить сумму, которую хочет Манчестер Юнайтед за Антони, сообщает ESPN.

МЮ заинтересован в этой сделке, а вот сам бразилец не уверен, надо ли ему перебираться в турецкую Суперлигу. По его мнению, стоит дождаться других предложений, чтобы определиться окончательно, где продолжать карьеру. Антони хотел бы вернуться в Бетис, где провел классную вторую половину прошлого сезона. Также в его услугах заинтересованы Брайтон, Байер и Бенфика, но они готовы взять бразильца на правах аренды.

Напомним, Антони после провальной первой половины сезона в Манчестер Юнайтед (1 гол в 14 матчах) расцвел после перехода в Бетис (9 голов и 5 ассистов в 26 играх во всех турнирах).

