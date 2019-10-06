Манчестер Юнайтед готов подписать Уилсона и имеет убийственный аргумент в свою пользу, – СМИ

Английский Манчестер Юнайтед не прекращает попыток подписать форварда Борнмута и национальной команды Каллума Уилсона.

Манкунианцы готовят предложение о переходе нападающего в январе, сообщает The Express.

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По информации издания, боссы МЮ хотят убедить Уилсона, что зимний трансфер на Олд Траффорд значительно улучшит его шансы на участие в Евро-2020. "Красные дьяволы" уже несколько месяцев интересуются 27-летним форвардом сборной Англии. Уилсон, в частности, попал в заявку "Трех львов" на матчи квалификации против Чехии и Болгарии.

В сезоне 2019/20 Каллум Уилсон провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил 5 мячей.

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