Манчестер Юнайтед готов платить космическую зарплату Погба – трансфер француза в Реал под угрозой срыва

Манчестер Юнайтед готов решиться на отчаянный шаг, чтобы полузащитник команды Поль Погба не перешел в мадридский Реал.

Манчестер Юнайтед готов предложить Полю Погба повысить зарплату до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (30 млн евро в год), чтобы удержать полузащитника в команде, передает DailyMail.

Погба готов устроить бойкот, если Манчестер Юнайтед не отпустит его в Реал

Напомним, Погба сообщил о своем намерении покинуть английский клуб этим летом, заявив, что хочет бросить себе вызов в новом клубе.

Отметим, что мадридский Реал и Ювентус заинтересованы в трансфере француза, но Манчестер Юнайтед намерен сохранить полузащитника на следующий сезон, если не получат предложение, которое превысит 89 млн фунтов стерлингов, заплаченных Ювентуса в 2016 году.

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