Манчестер Юнайтед может решиться на неожиданный шаг, если договориться с Боруссией Д по Джейдону Санчо не удастся.

"Красные дьяволы" готовы вернуться к идее подписания вингера Реала Гарета Бейла, сообщает Express.

Невилл раскритиковал работу Манчестер Юнайтед на трансферном рынке

Валлиец несколько окон подряд был целью МЮ на трансферном рынке, однако серьезная зарплата в размере 600 тысяч фунтов в неделю и желание самого игрока остаться в Мадриде становились препятствием. Бейл окончательно испортил отношения с Зиданом, поэтому его уход из Реала выглядит вполне вероятным. Реал якобы готов платить половину зарплаты Гарета, чтобы наконец избавиться от 31-летнего вингера.

В сезоне 2019/20 Бейл провел лишь 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт опальной звезды с Реалом действует до лета 2022 года.

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