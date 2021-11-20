Манчестер Юнайтед готов отпустить 5 игроков уже зимой – в "черном списке" суперзвезда
Манчестер Юнайтед настроен почистить состав перед второй частью сезона.
Во время зимнего трансферного окна покинуть Олд Траффорд могут 5 игроков, информирует Football Insider.
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Голкипер Дин Хендерсон рассчитывает на аренду, устав сидеть за Давидом Де Хеа. Фил Джонс и Донни ван де Беек почти не выходят на поле, поэтому будут искать другую команду. У Джесси Лингарда и Поля Погба летом завершаются контракты. МЮ попытается продать воспитанника и звездного чемпиона мира, чтобы получить хоть какие-то деньги.
Напомним, прошлым летом "красные дьяволы" потратили более 135 млн фунтов, пригласив Варана, Санчо и Роналду.
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