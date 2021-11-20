Во время зимнего трансферного окна покинуть Олд Траффорд могут 5 игроков, информирует Football Insider.

Зидан учит английский язык на фоне слухов о Манчестер Юнайтед

Голкипер Дин Хендерсон рассчитывает на аренду, устав сидеть за Давидом Де Хеа. Фил Джонс и Донни ван де Беек почти не выходят на поле, поэтому будут искать другую команду. У Джесси Лингарда и Поля Погба летом завершаются контракты. МЮ попытается продать воспитанника и звездного чемпиона мира, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Напомним, прошлым летом "красные дьяволы" потратили более 135 млн фунтов, пригласив Варана, Санчо и Роналду.

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