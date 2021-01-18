"Может МЮ выиграть чемпионат? Да. Команда находится на хорошем ходу. Раньше не было смысла смотреть на турнирную таблицу. Но теперь уже можно.

Битва за звание лидера АПЛ в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Я сам всегда говорил, что Манчестер Юнайтед – особая команда. У МЮ свой собственный настрой, другая ментальность. Сейчас Юнайтед находится на вершине турнирной таблицы, это замечательное достижение. Кто бы не хотел быть на их месте?

Лично мне нравилось лидировать в АПЛ, мне никогда не нравилась роль догоняющего. Что делать с Лигой Европы? Я бы на месте Сульшера выпускал там больше резервистов и молодежь. Приоритет должен быть на АПЛ", – цитирует Фердинанда Metro.

После 18-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед лидирует, оторвавшись от Ман Сити на 2 очка (у подопечных Гвардиолы еще есть игра в запасе).

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