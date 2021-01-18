"Манчестер Юнайтед готов к победе в АПЛ", – Фердинанд верит в триумф бывшей команды
Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд дал совет Сульшеру относительно борьбы за золото чемпионата Англии.
"Может МЮ выиграть чемпионат? Да. Команда находится на хорошем ходу. Раньше не было смысла смотреть на турнирную таблицу. Но теперь уже можно.
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Я сам всегда говорил, что Манчестер Юнайтед – особая команда. У МЮ свой собственный настрой, другая ментальность. Сейчас Юнайтед находится на вершине турнирной таблицы, это замечательное достижение. Кто бы не хотел быть на их месте?
Лично мне нравилось лидировать в АПЛ, мне никогда не нравилась роль догоняющего. Что делать с Лигой Европы? Я бы на месте Сульшера выпускал там больше резервистов и молодежь. Приоритет должен быть на АПЛ", – цитирует Фердинанда Metro.
После 18-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед лидирует, оторвавшись от Ман Сити на 2 очка (у подопечных Гвардиолы еще есть игра в запасе).
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