Манчестер Юнайтед готов форсировать назначение Почеттино – смена тренера обойдется в колоссальную сумму
Руководство Манчестер Юнайтед занимается поиском нового главного тренера.
Увольнение Уле Гуннара Сульшера рискует стать дополнительной проблемой для клуба. Манчестер Юнайтед пытался пригласить Зинедина Зидана, но француз отказался.
ПСЖ контактировал с "идеальным" Зиданом из-за возможного ухода Почеттино
После этого "манкунианцы" сосредоточились на кандидатуре Маурисио Почеттино. Сначала ожидалось, что аргентинец придет летом, а до того времени будет руководить Майкл Каррик. Однако внешнее давление заставило руководство ускорить этот процесс, сообщает Manchester Evening News.
Отмечается, что ПСЖ требует 10 млн. фунтов, чтобы Почеттино мог немедленно перебраться в Манчестер. Следовательно, вместе с компенсацией Сульшеру (около 7,5 млн) смена тренера может обойтись "красным дьяволам" в большую сумму.
К слову, в этой ситуации ПСЖ может извлечь двойную выгоду: попрощаться с Почеттино за компенсацию и пригласить Зидана. В Париж экс-наставник Реала перебраться не прочь.
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