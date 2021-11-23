Увольнение Уле Гуннара Сульшера рискует стать дополнительной проблемой для клуба. Манчестер Юнайтед пытался пригласить Зинедина Зидана, но француз отказался.

ПСЖ контактировал с "идеальным" Зиданом из-за возможного ухода Почеттино

После этого "манкунианцы" сосредоточились на кандидатуре Маурисио Почеттино. Сначала ожидалось, что аргентинец придет летом, а до того времени будет руководить Майкл Каррик. Однако внешнее давление заставило руководство ускорить этот процесс, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что ПСЖ требует 10 млн. фунтов, чтобы Почеттино мог немедленно перебраться в Манчестер. Следовательно, вместе с компенсацией Сульшеру (около 7,5 млн) смена тренера может обойтись "красным дьяволам" в большую сумму.

К слову, в этой ситуации ПСЖ может извлечь двойную выгоду: попрощаться с Почеттино за компенсацию и пригласить Зидана. В Париж экс-наставник Реала перебраться не прочь.

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