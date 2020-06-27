Манчестер Юнайтед дожал Норвич в компенсированное время и вышел в полуфинал Кубка Англии

Манчестер Юнайтед минимально переиграл Норвич (1:2) и продрался в следующий раунд Кубка Англии. Отчет о матче и видео голов смотрите на "Футбол 24".

Кубок Англии, четвертьфинал

Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Кантвелл, 75 – Игало, 51, Магуайр, 118

Манчестер Юнайтед в хорошем состоянии вышел из карантина и продолжил борьбу за Лигу чемпионов. Английские клубы доигрывают чемпионат в бешеном темпе, поэтому на Кубок Англии тренерский штаб "дьяволов" не поставил нескольких лидеров. Рашфорд, Марсьяль, Погба и Де Хеа остались в запасе на игру с Норвичем.

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В первом тайме командам не хватало остроты – ни одного удара в створ на двоих. Манкунианцы больше владели мячом и пытались комбинировать, но почти все их выстрелы соперники блокировали. Норвич отвечал быстрыми контрвыпадами, в составе хозяев выделялись Кантвелл и Рупп. На последних минутах немец имел роскошный шанс, однако МЮ спас Магуйар.

На старте второй половины встречи Манчестер Юнайтед вышел вперед. Шоу прострелил с левого фланга в штрафную на Мату. Испанец вел позиционную борьбу с защитником, в результате чего мяч отскочил к Игало. Нигерийский форвард прекрасно сориентировался и поразил ворота. Офсайда не было. Это уже третий гол Одиона в Кубке Англии за МЮ – ранее он оформил дубль против Дерби.

Норвич после такого удара несколько смутился, но вскоре вернулся в игру. Периодами даже удавалось зажимать "дьяволов" на их половине. Супершанс возник со стандарта: подача Буэндиа, мяч чесанул несколько голов и летел в ворота, однако на линии его остановил Годфри. На 75-й минуте "канарейки" все же сравняли счет, когда Кантвелл с передачи Буэндиа издалека идеально выстрелил в нижний угол.

Манчестер Юнайтед попытался вырвать победу усилиями Гринвуда. Юный форвард сместился с правого фланга, показал дриблинг и целил в дальнюю "девятку". Мяч разминулся со штангой с внешней стороны. Норвич ответил опасным ударом Буэндиа – также не хватило точности.

В конце основного времени МЮ организовал отличную атаку через центр пасом пяткой от Бруну. Клозе не позволил Игало выйти один на один с голкипером ценой удаления. Впрочем, гости из всех своих стандартов так и не придумали гол – чудеса творил Крул. Игра перешла в овертайм.

Krul saves with his feet

Krul saves with his hands #EmiratesFACup #NORMUN pic.twitter.com/UF2FGgB9mA — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020

Дополнительное время началось с атак Юнайтед. Фернандеш придумывал что-то интересное, партнеры пытались реализовать. Рашфорд мощно пробил под перекладину, однако Крул перевел мяч на угловой. "Дьяволы" все сильнее зажимали соперника к воротам, но проникать в штрафную было трудно.

Ставку пришлось делать на спонтанные удары Погба, Рашфорда и Бруну. Магуайр головой неотразимо пробил под штангу – Крул снова на высоте. Фернандеш целил точно в угол – Крул продолжил феерить. Один сейв эффектнее другого.

На 118-й минуте шансов не было даже у него. Манчестер Юнайтед все же дожал Норвич. Погба, Игало и Марсьяль завели мяч во вратарскую, после чего сфера отскочила к Магуайру – капитан манкунианцев вырвал победу! МЮ в полуфинале Кубка Англии. Три других четвертьфинала состоятся в воскресенье.

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