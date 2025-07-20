Нападающий сборной Швеции и португальского Спортинга Виктор Дёкереша отказывается менять свои планы, несмотря на новый поворот в его трансферной саге. Как сообщает Record, Манчестер Юнайтед вышел на финальную стадию переговоров со Спортингом по переходу 27-летнего нападающего. Англичане готовы выложить 80 миллионов евро – больше, чем предложил Арсенал (63 млн + 10 млн бонусами).

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Однако, несмотря на заманчивое предложение, сам Дьокереш через своих агентов неоднократно заявлял, что не рассматривает Манчестер Юнайтед как вариант продолжения карьеры. Единственным приемлемым для него вариантом остается Арсенал, где он видит реальную перспективу борьбы за титул и регулярное участие в Лиге чемпионов. В отличие от "канониров", Манчестер Юнайтед финишировал 15-м в Премьер-лиге и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2025/26.

Между тем Спортинг, который ранее настаивал на своих условиях, решил выслушать предложение Манчестер Юнайтед – на фоне глубокого кризиса в отношениях с самим Дьокерешем. По информации издания, игрок пропускает тренировки, за что клуб считает его нарушителем контракта. Зато представители футболиста ответили юридическим заявлением, в котором обвинили именно клуб в невыполнении обещаний по трансферу.

Сейчас форвард находится не в расположении Спортинга – ни в Алкочете, ни на сборе команды в Алгарве. В соцсетях даже появились фото, что Дьокереш сейчас находится в испанской Майорке и ждет развития ситуации.

Viktor Gyokeres Spotted in Majorca, The player awaits the signal to fly for his medical. pic.twitter.com/EJSeEegJyu — Centregunners (@Centre_gunners) July 20, 2025

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