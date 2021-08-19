"Красные дьяволы" согласовали аренду Перейры в бразильский Фламенго, сообщает Goal.

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Отмечается, что хавбек желает получать больше игрового времени перед чемпионатом мира-2022. Фламенго заплатит 1 млн евро за аренду Перейры, а также будет выплачивать 60 процентов его зарплаты. В соглашение также включена опция выкупа в конце сезона.

К слову, прошлый сезон Андреас провел в составе Лацио, отыграв в 33 матчах и записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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