Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Дембеле, – СМИ

Форвард французского Лиона Мусса Дембеле близок к переходу в английский Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" согласовали трансфер нападающего Лиона за 70 млн евро, утверждает Todo Fichajes.

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Дембеле может оформить возвращение на Альбион, где ранее защищал цвета лондонского Фулхэма и Селтика. Продажа 23-летнего форварда связана с необходимостью "ткачей" справиться с потерями из-за непопадания в еврокубки. Соглашение о переходе якобы находится на финишной прямой и вскоре будет оформлено окончательно.

В нынешнем сезоне Мусса Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

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