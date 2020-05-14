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Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Дембеле, – СМИ

20:37 98 Читати українською
Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Дембеле, – СМИ
Мусса Дембеле / AFP

Форвард французского Лиона Мусса Дембеле близок к переходу в английский Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" согласовали трансфер нападающего Лиона за 70 млн евро, утверждает Todo Fichajes.

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Дембеле может оформить возвращение на Альбион, где ранее защищал цвета лондонского Фулхэма и Селтика. Продажа 23-летнего форварда связана с необходимостью "ткачей" справиться с потерями из-за непопадания в еврокубки. Соглашение о переходе якобы находится на финишной прямой и вскоре будет оформлено окончательно.

В нынешнем сезоне Мусса Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

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Англия Трансферы Мусса Дембеле Мусса Дембеле Лион Лион Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии
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