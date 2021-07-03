Француз и "красные дьяволы" согласовали условия 5-летнего контракта. За каждый сезон Варан будет зарабатывать 12 млн евро, утверждает ABC.

Реал нацелился на защитника Манчестер Юнайтед

Реал и близко не мог предложить такие условия 28-летнему игроку. Мадридцы давали 4 года и только 7 млн евро. Теперь "сливочные" попытаются заработать на продаже центрбека. Манчестер Юнайтед готов раскошелиться на 45 млн евро, а Реал требует 60 млн.

Напомним, что Варан перебрался на Сантьяго Бернабеу летом 2011 года из французского Ланса за 4 млн евро. Рафаэль провел в футболке мадридцев 360 матчей, в которых забил 17 голов. Через год он становится свободным агентом.

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