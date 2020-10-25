Дебют Кавани в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Челси
Манчестер Юнайтед и Челси не смогли выявить сильнейшего в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Челси на "Футбол 24".
Центральный матч 6-го тура чемпионата Англии получился не столь ярким, как того ожидали. Первый тайм прошел почти без моментов, за исключением нескольких попыток Манчестер Юнайтед, однако Менди надежно действовал в воротах (особенно после классного выстрела Маты).
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Челси же претендовал на пенальти, когда Магуайр завалил Аспиликуэту, однако арбитр проигнорировал падение. Во второй половине Кавани появился на поле и дважды неплохо пробивал, однако команды в итоге разошлись миром.
Таким образом, Челси набрал 9 очков и поднялся на шестое место, Манчестер Юнайтед с 7 пунктами остался на пятнадцатой позиции.