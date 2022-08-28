Манчестер Юнайтед близок к топ-трансферу за 100 миллионов евро – Тен Хаг получит желаемое усиление
"Красные дьяволы" завершают очередное подписание за большие деньги. Вингер Аякса Антони близок к переезду на Олд Траффорд.
Аякс и Манчестер Юнайтед значительно продвинулись в переговорах по 22-летнему вингеру сборной Бразилии. Сделка может быть завершена уже в ближайшее время – договоренности еще нет, но трансфер очень близок. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.
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С учетом разнообразных бонусов сумма сделки составит 100 миллионов евро, которые Аякс требовал еще с самого начала переговоров. Таким образом, Эрик Тен Хаг, похоже, получит бывшего подопечного, с которым работал в Амстердаме.
Отметим, летом МЮ уже подписал Каземиро за 70 миллионов евро, Лисандро Мартинеса за 57, Тайрелла Маласию за 15 и пришедшего бесплатно Кристиана Эриксена.
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