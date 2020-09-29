Манчестер Юнайтед близок к подписанию Дембеле – трансфер вингера поможет Барсе с главной целью Кумана
Нападающий Барселоны Усман Дембеле имеет хорошие шансы продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Манчестер Юнайтед практически согласовал основные детали трансфера форварда Барсы Усмана Дембеле, сообщает AS.
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Каталонцы получат за своего 23-летнего француза около 50-60 млн евро. Эта сумма поможет "блаугранас" подписать нападающего Лиона Мемфиса Депая, которого хочет видеть в каталонском клубе новоиспеченный тренер Рональд Куман. МЮ и раньше интересовался Усманом, но тяжелое повреждение француза парализовало переговоры.
Журналист Франсеск Агилар получил от окружения игрока подтверждение переговоров о переходе чемпиона мира. По его словам, Барса может получить даже 75 млн – сейчас клубы согласовывают систему бонусов.
Из-за своей травматичности в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.
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