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Манчестер Юнайтед близок к подписанию Бруну Фернандеша, – Ди Марцио

23:37 7 Читати українською
Манчестер Юнайтед близок к подписанию Бруну Фернандеша, – Ди Марцио
Бруну Фернандеш / Lusa

Английский Манчестер Юнайтед находится в шаге от трансфера полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.

"Красные дьяволы" вплотную приблизились к подписанию 24-летнего хавбека. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщает на своем сайте.

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По его информации, представители Юнайтед сумели убедить Спортинг уменьшить собственные финансовые аппетиты. Ранее лиссабонцы настаивали на выплате клаусулы Фернандеша, составляющей 100 млн евро. У него есть действующий до 2023 года контракт с португальским грандом.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш провел 33 матча в Примейре, в которых забил 20 мячей.

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