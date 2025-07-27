Манчестер Юнайтед благодаря дублю Бруну одержал победу – матч английских команд затмил финал Клубного ЧМ-2025
15:48 - Читати українською
Манчестер Юнайтед переиграл Вест Хэм (2:1) в товарищеском матче. Отчет и видеообзор – в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1
Голы: Фернандеш 5 (пен), 52, – Боуэн, 63
Атлетико может спасти звездного изгнанника Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм благодаря дублю Бруну Фернандеша. Первый гол португалец забил с пенальти, а затем забил из-за пределов штрафной площади мощным ударом. Вест Хэм ответил лишь голом Боуэна во время контратаки.
Стоит заметить, что матч проходил на стадионе Метлайф в США, который принимал игры Клубного ЧМ-2025. Встречу между Ман Юнайтедом и Вест Хэмом посетили более 82 тысяч зрителей, что превысило показатель в 81 тысячу человек на финале КЧМ.
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