Манчестер Юнайтед переиграл Вест Хэм (2:1) в товарищеском матче. Отчет и видеообзор – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1

Голы: Фернандеш 5 (пен), 52, – Боуэн, 63

Атлетико может спасти звездного изгнанника Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм благодаря дублю Бруну Фернандеша. Первый гол португалец забил с пенальти, а затем забил из-за пределов штрафной площади мощным ударом. Вест Хэм ответил лишь голом Боуэна во время контратаки.

Стоит заметить, что матч проходил на стадионе Метлайф в США, который принимал игры Клубного ЧМ-2025. Встречу между Ман Юнайтедом и Вест Хэмом посетили более 82 тысяч зрителей, что превысило показатель в 81 тысячу человек на финале КЧМ.