Манчестер Юнайтед – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед принимает Баварию в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Манчестер Юнайтед – Бавария начинается в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.
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Бавария уже гарантировала себе первое место в группе, а Манчестер Юнайтед пытается избежать полного провала. "Дьяволам" нужно обыгрывать мюнхенцев и надеяться на положительный результат параллельного матча Копенгаген – Галатасарай.
Стартовые составы команд
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Амрабат – Антони, Бруно, Гарначо – Хейлунд.
Запасные: Байындыр, Хитон, Регилон, Пеллистри, Уан-Биссака, Эванс, Майну, Гоур, Межбри, Хьюгил.
Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мусиала, Сане – Кейн.
Запасные: Перец, Шупо-Мотинг, Геррейро, Мюллер, Лаймер, Тель, Крециг, Павлович.