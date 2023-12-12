Манчестер Юнайтед принимает Баварию в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Бавария начинается в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Бавария уже гарантировала себе первое место в группе, а Манчестер Юнайтед пытается избежать полного провала. "Дьяволам" нужно обыгрывать мюнхенцев и надеяться на положительный результат параллельного матча Копенгаген – Галатасарай.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Амрабат – Антони, Бруно, Гарначо – Хейлунд.

Запасные: Байындыр, Хитон, Регилон, Пеллистри, Уан-Биссака, Эванс, Майну, Гоур, Межбри, Хьюгил.

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мусиала, Сане – Кейн.

Запасные: Перец, Шупо-Мотинг, Геррейро, Мюллер, Лаймер, Тель, Крециг, Павлович.