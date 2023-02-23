Манчестер Юнайтед принимает Барселону во втором стыковом поединке плей-офф Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Барселона стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Первая встреча команд завершилась результативной ничьей. Барселона и Манчестер Юнайтед показали дворовой, но очень красивый футбол.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Бруну, Вегхорст, Санчо – Рашфорд.

Запасные: Хитон, Линделеф, Магуайр, Маласия, Забитцер, Далот, Антони, Пеллистри, Эланга, Мактоминей, Гарначо, Мейну.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Кессье, Бускетс, де Йонг – Рафинья, Левандовски, Серхи Роберто.

Запасные: Пенья, Тенас, Фати, Ферран, Алонсо, Альба, Гарсия, Касадо, Торре.

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