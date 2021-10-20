Манчестер Юнайтед принимает Аталанту в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Аталанта стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а в прямом эфире игру можно посмотреть на MEGOGO. Руслан Малиновский начинает в запасе. Джан Пьеро Гасперини выбрал необычный состав.

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Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред – Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

Запасные: Хендерсон, Далот, Теллес, Байли, ван де Беек, Матич, Мата, Погба, Лингард, Кавани, Эланга, Санчо.

Аталанта: Муссо – Де Рон, Демираль, Паломино – Дзаппакоста, Копмайнерс, Фройлер, Меле – Пашалич – Иличич, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Песселья, Малиновский, Скальвини, Миранчук, Ловато, Сапата, Пикколи.

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