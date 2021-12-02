Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартовые составы на центральный матч АПЛ
2 декабря 21:34 - Читати українською
Манчестер Юнайтед в рамках 14 тура АПЛ принимает Арсенал. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
44’ Бруну Фернандеш
Эмиль Смит-Роу 17’
Мартин Эдегор 55’
17’ Эмиль Смит-Роу
44’ Бруну Фернандеш
55’ Мартин Эдегор
Матч 14-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал начнётся в 22.15 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на Setanta Sports.
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Стартовые составы
Манчестер Юнайтед:
Арсенал:
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