Манчестер Юнайтед принимает Арсенал в первом туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед 17 августа будет принимать на своем поле Арсенал. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Защитник Арсенала Александр Зинченко не попал в заявку "канониров", что красноречиво намекает на вероятный трансфер украинца. Отметим, что в поединке официально дебютируют новички команд: Мбеумо и Кунья в составе Манчестер Юнайтед, а также Субименди и Дьокереш – в составе Арсенала. Встречу Манчестер Юнайтед и Арсенала можно посмотреть на платформе Setanta Sport при наличии подписки.

Стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Баиндир, Йоро, Де Лигт, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Доргу, Мбеумо, Кунья, Маунт

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Эдегор, Субименди, Райс, Сака, Дьокереш, Мартинелли

