Тренеры доверились новичкам, а Зинченко получил четкий сигнал

Арсенал приехал на Олд Траффорд, выставив двух из четырех летних новичков в основной состав. Субименди занял позицию опорника, а Йокерес расположился на острие атаки. Ньоргора не взяли на матч из-за микроповреждения – Микель Артета решил поберечь датчанина – а Мадуэке остался в запасе.

Довольно неожиданно на банке остались Льюис-Скелли и Тимбер, которые были безальтернативными в предыдущем сезоне. К сожалению, Зинченко тоже не сыграл против МЮ и даже не попал в заявку. В контексте новостей об интересе Фенербахче это решение можно расценить как определенный сигнал, который считывался еще год назад – на украинца в Арсенале не рассчитывают.

Рубен Аморим, свою очередь, бросил в старт Мбемо и Кунью. Новички расположились на позициях "десяток" под Маунтом. Голкипер уже восстановился от травмы, но пропустил часть предсезонки – именно поэтому коуч доверился Баиндиру. Также в заявку не попал Санчо, а Шешко оказался на скамейке запасных.

Дебютанты МЮ проявили себя лучше новых звезд Арсенала

"Канониры" очень долго гонялись за Йокересем, однако первый блин шведа в Англии оказался глевким. Нападающий не оказал серьезного влияния на атаку Арсенала – до своей замены на 60-й минуте Виктор провел всего 3 касания в штрафной, не нанеся ни одного удара и отдав 4 точных передачи из 9-ти.

Несмотря на высокий рост и мускулатуру, Йокерес разочаровал в контактном футболе. Центрфорвард "пушкарей" проиграл 5 из 6 верховых дуэлей и 5 из 7 единоборств на земле – это просто катастрофа. Заметно, что футболист еще не привык к интенсивности и жесткости игры в АПЛ, хотя стоит отметить высокую скорость шведа и неплохие открывания в глубину.

Субименди проявил себя лучше. Испанский опорник удержал точность передач на уровне 89%, провел более 60 касаний мяча и отдал 4 точных паса на чужой трети (с 5-ти попыток). Мартин довольно органично вписался в игру, но тоже не привык к темпу АПЛ – он проиграл 3 из 5-ти единоборств на земле и едва не привез момент в первом тайме, выкатив опасный пас поперек собственных ворот (хотя было открывание впереди).

Куда лучше сыграли Мбемо и Кунья. Эта парочка создала почти все моменты МЮ, пользуясь "карманами" за спинами фулбеков Арсенала – Бруну Фернадеш после потерь мгновенно запускал Брайана и Матеуса в прорывы. Один из таким рейдов завершился выстрелом Мбемо метров с 20-ти в руки Райи, а другой с линии штрафной прошел мимо ближней штанги (лондонцам помог рикошет).

После перерыва же Мбемо должен был забивать с навесов. Кросс от Бруну Фернандеша он завершил ударом в падении через себя, однако сфера пролетела рядом с воротами. На 74-й же минуте экс-партнер Ярмолюка замкнул подачу от Доргу, заставив Раю выполнять сейв.

Кунья же поразил рейдом на 30-й минуте, когда принял мяч в центре, прошел на дриблинге трех "канониров" и убежал от четвертого. Подкачало только финальное решение – удар из пределов штрафной площади оказался слабым. На 39-й же минуте бразилец развернулся на углу штрафной и вколотил в дальний нижний. Немного неточно. Перед перерывом же Кунья накрыл Раю прессингом – испанец успел выбить сферу, но был очень близок к потере.

На последние полчаса Рубен Аморим выпустил Шешко. Он создавал определенную опасность во время эпизодов с навалами, когда мог замыкать кроссы, однако в целом сыграл не лучше Йокереса – не запомнился и набрал кучу нулей в статистике. Похоже, скепсис тактических аналитиков по эффективности чистых центрфорвардов находит подтверждение.

Микель Артета же дал 30 минут для Мадуэке, однако решение себя не оправдало. Нони не впечатлил, провалил почти все единоборства и не помог создать хотя бы одну острую атаку. Мартинелли, который играл на левом фланге до экс-вингера Челси, был значительно эффективнее.

Манчестер Юнайтед не заслужил поражения. Арсенал победил благодаря скандальному стандарту

Кроме вышеупомянутых моментов новичков, МЮ имел также шикарный прорыв Доргу левым флангом в первом тайме. Патрик завершил его дальним выстрелом, но "канониров" спасла стойка. В общем, "красные" дьяволы были активнее и острее в обоих таймах.

Подопечные Рубена Аморима владели мячом 62% времени (69% после перерыва), провели значительно больше ударов (20:8), имели вдвое больше касаний в штрафной (30:17), а также выиграли 63% единоборств. Кроме того, манкунианцы почти ничего не позволили у собственных ворот – Арсенала основное время основное время имел только два момента. Один из них представлял собой выстрел Эдегора из-за пределов штрафной мимо дальней штанги.

Уже в компенсированное время Сака мог забивать гол, зацепившись за мяч недалеко от ворот, но Де Лигт в последний момент накрыл Букайо. Вот и вся острота. Арсенал еще в предыдущем сезоне приучил к относительно небольшому количеству моментов, но на Олд Траффорд следует констатировать атакующий провал.

МЮ, возможно, не хватало хладнокровия в завершающей фазе. В частности, в первом тайме было много дальних ударов – будто Рая настолько плохой голкипер, что надо постоянно лупить ему метров с 25-ти. "Дьяволы" точно не заслужили поражения, однако "Театр грез" снова его увидел.

Арсенал забил еще на 13-й минуте после подачи с углового. Райс закрутил подачу прямо под перекладину, а Баиндир не смог нормально выбить мяч – он только чиркнул о него рукой. Калафьори наказал за этот фейл на дальней штанге. 0:1!

Вот только существовал значительный повод отменить это взятие ворот. Дело в игре Салиба против Баиндира – центрбек "канониров" толкал голкипера локтем и даже ударил Алтая по руке. И это во вратарской площадке. Правда, турок и сам активно работал руками. Так или иначе, гол засчитали.

Он и решил судьбу противостояния. Арсенал начинает новый чемпионат с победы, но работы у Микеля Артеты еще очень много. МЮ же выглядит очень перспективно.