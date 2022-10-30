Трансляция

Встреча, которая начнется в 18:15 по Киеву, смотрите на setantasports.com. Ее будет комментировать Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Вест Хэм: Фабианский – Джонсон, Зума, Керер, Крессвелл – Соучек, Райс, Боуэн, Даунс, Бенрахма – Скамакка.

Арбитры

Главный рефери – Крис Кавана, ассистенты: Ли Беттс, Иан Хассин, четвертый рефери – Джарред Джиллетт, судьи VAR: Пол Тирни, Стив Мередит.

Текущая форма

Команда Эрика Тен Хага прошла испытание тяжелым календарем и избежала поражений в поединках с лидерами. После разгрома в дерби 3:6 Юнайтед разошелся миром с Ньюкаслом (0:0) и Челси (1:1). Между этими ничейными матчами уместилась победа над Тоттенхэмом (2:0). Все это дополняется удачными выступлениями в еврокубках – четыре победы в четырех последних турах Лиги Европы.

В четверг Манчестер Юнайтед уверенно победил Шериф с Максимом Ковалем в воротах – 3:0. Разгром хозяев завершил точный удар Криштиану Роналду, вернувшегося в заявку после конфликта с главным тренером.

Не совсем удачный старт в АПЛ Вест Хэму удалось поправить в октябрьских матчах. Поражение Ливерпулю (0:1), ничья с Саутгемптоном (1:1) и три победы позволяют "молоткам" находиться на 10-й строчке. От идущего шестым МЮ ребят Дэвида Мойеса отделяет 6 очков (правда, у манкунианцев есть игра в запасе).

Вест Хэм также не отдыхал на неделе и в четверг в Лиге конференций обыграл Силькеборг (1:0). Это позволяет команде из Лондона сохранять поразительный темп – 5 матчей, 5 побед.

История противостояний

Судя по последним встречам Манчестер Юнайтед и Вест Хэма, можно сделать вывод об определенном комплексе у "молотков". Четыре предыдущих встречи в Премьер-лиге завершились победами МЮ. А последний раз команда из Лондона побеждала МЮ еще в 2019-м.

На "Олд Траффорд" Вест Хэм в рамках АПЛ торжествовал еще в 2007-м. Однако в сентябре прошлого года гости выигрывали в поединке Кубка лиги.

Кадровая ситуация

Главная потеря последних дней для МЮ – серьезная травма Рафаэля Варана. Давненько в лазарете находятся Брендон Уильямс и Аксель Туанзебе. Вот-вот в клубе ожидают возвращения Арона Ван-Биссака и Антони Марсьяля. Среди хороших новостей – выздоровление Харри Магуайра и Донни ван де Бека, вернувшихся на поле в четверг после длительного отсутствия из-за травм.

Лондонцы не могли рассчитывать в последних матчах на Максвелла Корне, Лукаса Пакету и Крейга Доусона. Однако динамика их восстановления положительна и вскоре все трое должны быть в строю. В четверг за Вест Хэм дебютировал Наиф Агуэрд. Алжирский новичок пропустил из-за травмы три месяца.