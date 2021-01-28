Манчестер Юнайтед принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Игроки Шеффилда неожиданно открыли счет во встрече после подачи с углового. Юнайтед для ответа понадобилось более 40 минут, Майгуайр в такой же ситуции выровнял положение.

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Решающий гол поединка выглядел удивительно издевательским. Гости после нескольких прострелов в штрафную подопечных Сульшера все же загнали мяч в сетку ворот, почти не встретив сопротивления.

Для Шеффилда это лишь вторая победа в нынешнем сезоне АПЛ, несмотря на поражение, МЮ продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы.

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