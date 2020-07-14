Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед не смог обыграть Саутгемптон в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Манчестер Юнайтед имел шанс подняться на две позиции в турнирной таблице и занять третье место, но "святые" буквально украли победу у "красных дьяволов", сравняв счет перед самым финальным свистком.

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После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 59 очков и догнал Лестер, который идет четвертым. У Саутгемптона теперь 45 пунктов и все та же 12-я позиция.