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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – видео голов и обзор матча

00:51 - Читати українською
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед не смог обыграть Саутгемптон в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

20’ Маркус Рашфорд
23’ Антони Марсьяль
 
Стюарт Армстронг 12’
Майкл Обафеми 90+7’
12’ Стюарт Армстронг
20’ Маркус Рашфорд
23’ Антони Марсьяль
90+7’ Майкл Обафеми

Манчестер Юнайтед имел шанс подняться на две позиции в турнирной таблице и занять третье место, но "святые" буквально украли победу у "красных дьяволов", сравняв счет перед самым финальным свистком.

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После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 59 очков и догнал Лестер, который идет четвертым. У Саутгемптона теперь 45 пунктов и все та же 12-я позиция.

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