Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 1:1 – видео голов и обзор матча
11:58 - Читати українською
Манчестер Юнайтед принимал Саутгемптон в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
Че Адамс 48’
48’ Че Адамс
Полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо открыл счет во встрече, закрыв прострел с правого фланга.
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Футболисты Саутгемптона с ответом не заставили себя ждать, Адамс бильярдным ударом в дальний угол поразил ворота Де Хеа. Манкунианцы имели еще несколько хороших шансов вырвать победу, но голкипер гостей поймал кураж и удержал ничью.
После 24-х туров АПЛ МЮ расположился на 5-й строчке, Саутгемптон – 10-й.
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