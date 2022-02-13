Полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо открыл счет во встрече, закрыв прострел с правого фланга.

Скоулз: У Саутгемптона есть тренер, а у Манчестер Юнайтед – спортивный директор

Футболисты Саутгемптона с ответом не заставили себя ждать, Адамс бильярдным ударом в дальний угол поразил ворота Де Хеа. Манкунианцы имели еще несколько хороших шансов вырвать победу, но голкипер гостей поймал кураж и удержал ничью.

После 24-х туров АПЛ МЮ расположился на 5-й строчке, Саутгемптон – 10-й.

Манчестер Юнайтед не смог победить Саутгемптон, оставшись вне топ-4 АПЛ