"Нет, я не чувствую, что работа уже сделана, хотя мы выступили хорошо. Второй тайм был хорошим, но мы знаем уровень Ромы.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – видео голов и обзор матча

Мы знаем, что у нас есть творческие игроки, которые могут создавать важные моменты. Погба сыграл очень хорошо, на этой позиции он получает определенную свободу. На этот раз мы использовали большую часть своих шансов.

Мои игроки показали характер, отыгрались и не теряли головы. Возможно, в последние 5-10 минут первого тайма мы выглядели не очень хорошо, но в итоге собрались. Два пропущенных гола – ошибки юниоров, школьные ошибки. Такого не должно быть на этом уровне", – цитирует Сульшера ВВС.

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