"Когда приближается конец сезона, в важных матчах необходимы не только уверенность и вера, но и, конечно, везение и мастерство. Мы прекрасно поработали, дойдя до пяти полуфиналов. Сейчас мы хотим пройти этот путь до конца.

"Сульшер не пойдет против игроков", – Погба пристыдил Моуринью, поставив в пример тренера Манчестер Юнайтед

В день, когда я смогу поднять трофей в статусе тренера Манчестер Юнайтед, исполнится моя мечта. Для этого мы и работаем. Есть разные "если" и "но", однако наша цель – завершить этот сезон с трофеем и отпраздновать это. Я знаю, что это значит для команды", – цитирует Сульшера сайт УЕФА.

Напомним, уже 29 апреля Юнайтед встретится с Ромой в рамках полуфинала Лиги Европы. Ответный матч состоится 6 мая.

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