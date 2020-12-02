"Влияние Кавани было решающим в противостоянии с Саутгемптоном. Он продемонстрировал свое мастерство в штрафной. Диковинки в этом нет, мы хорошо знакомы с его возможностями, поэтому нам придется искать способы его нейтрализации.

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В свою очередь Рашфорда мы очень уважаем. Это парень, который берет на себя ответственность, как на поле, так и за его пределами. Откровенно говоря, он произвел на меня сильное впечатление, я трижды с ним виделся, и каждый раз передо мной скромный парень и высококлассный игрок", – приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.

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