Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Тухель назвал главную опасность соперника – это не Бруну Фернандеш
Главный тренер французского Пари Сен-Жермен Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.
"Влияние Кавани было решающим в противостоянии с Саутгемптоном. Он продемонстрировал свое мастерство в штрафной. Диковинки в этом нет, мы хорошо знакомы с его возможностями, поэтому нам придется искать способы его нейтрализации.
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В свою очередь Рашфорда мы очень уважаем. Это парень, который берет на себя ответственность, как на поле, так и за его пределами. Откровенно говоря, он произвел на меня сильное впечатление, я трижды с ним виделся, и каждый раз передо мной скромный парень и высококлассный игрок", – приводит слова Тухеля RMC Sport.
Напомним, что матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.
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