Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Кавани не сыграет против "красных дьяволов"

Украина — 16:13 175
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Динамовец забил бомба-гол в Венгрии – невероятный подъем, восхищение СМИ и ожидание встречи с Ребровым и Ко
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Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІГермания — 12:24 282
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Атлетико – Реал: Солари перекусил Симеоне, Рамос и Бейл смеются над соперником, а каталонец помогает "королям"Испания — 9 фев 2057
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Бавария – Шальке: роскошный Хамес, мюнхенцы воспользовались потерями Боруссий, Коноплянка сыграл на уровнеГермания — 9 фев 655
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Динамо – Волеренга: победа в конце сборов, 6 игроков в лазарете и 2 самые трудные вопросыУкраина — 9 фев 1667
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