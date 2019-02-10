Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Кавани не сыграет против "красных дьяволов"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Эдинсон Кавани не сможет помочь ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, сообщает L'Equipe.

ПСЖ минимально обыграл Бордо и, вероятно, потерял еще одну звезду за 3 дня до матча с Манчестер Юнайтед

Напомним, уругваец получил повреждение в матче 23 тура Лиги 1 против Бордо (1:0). Оба поединка против МЮ пропустит Неймар, который выбыл на 2,5 месяца.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.