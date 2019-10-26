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Манчестер Юнайтед – первый претендент на вылет из топ-6 АПЛ, – Каррагер оценил перспективы команды Сульшера

15:47 15 Читати українською
Манчестер Юнайтед – первый претендент на вылет из топ-6 АПЛ, – Каррагер оценил перспективы команды Сульшера
Джейми Каррагер / Sky Sports

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер поделился прогнозом относительно места Манчестер Юнайтед в итоговой таблице АПЛ 2019/20.

"Не думаю, что они войдут в топ-4. Когда мы говорим о Лестере, который стремится пробиться в топ-6, то начинаем думать, кто оттуда вылетит.

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Могу однозначно сказать, что Манчестер Юнайтед – главный кандидат на это, с учетом мощных выступлений Лестера. У команды Сульшера есть огромная проблема – она не может забить больше одного мяча за игру. Матчи против Норвича и Борнмута – это тест для МЮ. Он покажет, достаточно ли они сильны для того, чтобы выйти и разобраться с соперником", – цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, что после девяти туров Манчетер Юнайтед занимает лишь 14 место АПЛ с десятью очками в активе.

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