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Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 – видео голов и обзор матча

11 января 20:11 220 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед разгромил Норвич в рамках 22-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча "Футбол 24".

27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антони Марсьяль
76’ Мейсон Гринвуд
 
27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антони Марсьяль
76’ Мейсон Гринвуд

В первом тайме подопечные Сульшера смогли забить лишь один гол (Рашфорд). Зато после перерыва манкунианцы устроили истинный погром, отправив в ворота соперника еще три мяча, в тоже время оставив свои на замке.

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Эта победа позволила Манчестер Юнайтед набрать 34 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Норвич остался последним, имея всего 14 пунктов.

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