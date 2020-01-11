Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мир — 17 янв 477
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Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду
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Забив 500 голів і помер молодим: трагедія найкращого футболіста в історії Австрії, яким марив Третій РейхОвертайм — 17 янв 540
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Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердиктИспания — 17 янв 931
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Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в ЛондонеУкраина — 17 янв 1088
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УЕФА готовит новый формат Лиги чемпионов – есть три варианта проведения турнираЛига чемпионов — 17 янв 775