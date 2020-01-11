Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед разгромил Норвич в рамках 22-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча "Футбол 24".

В первом тайме подопечные Сульшера смогли забить лишь один гол (Рашфорд). Зато после перерыва манкунианцы устроили истинный погром, отправив в ворота соперника еще три мяча, в тоже время оставив свои на замке.

Лестер проиграл Саутгемптону в матче с тремя отменёнными голами, Челси разгромил Бернли: 22-й тур АПЛ, суббота

Эта победа позволила Манчестер Юнайтед набрать 34 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Норвич остался последним, имея всего 14 пунктов.