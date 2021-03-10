"Я не думаю, что Рашфорд завтра сможет сыграть. Он все еще лечится и сегодня не принимал участие в совместной тренировке. Несмотря на то, что я обычно оптимист, думаю, завтра он не выйдет на поле и может не сыграть на выходных.

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Также я не уверен по ряду других игроков. Де Хеа – недоступен, ван де Беек ж нет, Погба – нет. Кавани – под вопросом, но, скорее всего, нет. Мата – нет, Рашфорд – возможно, но вряд ли. Поэтому ситуация такая же, как в воскресенье, но минус Рашфорд", – цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Напомним, культовый поединок МЮ и Милана состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится 11 марта, начало в 19:55.

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