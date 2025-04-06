Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити не смогли выявить сильнейшего в матче 31-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".

Несмотря на яркую вывеску, дерби Манчестера получилось довольно скучным. Юнайтед выглядел более опасным в первой половине, однако забить не удавалось.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Манчестер Сити – невеселое дерби стоило "горожанам" места в топ-4 АПЛ

Во втором тайме команды обменялись острыми моментами: Мармуш неплохо пробил, но Онана совершил сейв. "Красные дьяволы" ответили ударом Зиркзее метров с 8-ми, но здесь уже Эдерсон продемонстрировал чудеса реакции. Следовательно – безголевая ничья, а Ман Сити потерял шанс обогнать Челси.