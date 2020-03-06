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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Сульшер назвал желаемый результат манкунианского дерби

20:25 56 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Сульшер назвал желаемый результат манкунианского дерби
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от домашней встречи 29-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити.

 

"Манчестер Сити будет чувствовать себя очень уверенно. Они набрали отличную форму, играют очень хорошо. Недавно им удалось одержать победу в матче с мадридским Реалом в Лиге чемпионов и выиграть финал Кубка английской лиги.

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Они будут играть в свой футбол, а мы – в свой. Будем надеяться, что встреча завершится со счетом 4:3 в нашу пользу, как это было раньше. Много матчей стали классикой. Сделаем все возможное, чтобы и этот стал классикой", – цитирует Сульшера издание Sky Sports.

Напомним, манкунианское дерби состоится 8 марта на стадионе Олд Траффорд. Начало встречи в 18:30 по киевскому времени.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
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