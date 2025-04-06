Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити встретятся в центральном матче 31-го тура АПЛ. Смотрите стартовые составы и онлайн-трансляцию матча АПЛ в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO или на Setanta Sports при наличии соответствующей подписки.

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Стартовый состав Манчестер Юнайтед: Онана – Магуайр, Йоро, Далот – Мазрауи, Каземиро, Угарте, Доргу – Гарначо, Бруну Фернандеш – Хёйлунд.

Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли – Гюндоган, Ковачич – Бернарду Силва, де Брюйне, Фоден – Мармуш.

Добавим, что Манчестер Сити подходит к дерби Манчестера на 5 месте в турнирной таблице АПЛ с 51 очком. Манчестер Юнайтед аж четырнадцатый с 37 пунктами.