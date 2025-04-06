Манчестер Юнайтед в рамках 31-го тура АПЛ 2024/25 расписал ничью с Манчестер Сити. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дерби, которое не впечатлило болельщиков и стоило Манчестер Сити позиции в зоне ЛЧ.

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Тренеры не удивили

Рубен Аморим и Пеп Гвардиола не стали мудрить, выставив всех лучших футболистов. Лишних фамилий в старте и запасе не было, что и неудивительно. Говоря о кадровой ситуации манчестерских коллективов, гораздо интереснее оценивать их потери.

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За Юнайтед не могли сыграть Мартинес и Де Лигт, которые получили травмы. Сити же не мог рассчитывать на Холанда – Эрлинг вылетел до конца сезона. Кроме того, в лазарете остаются Стоунз, Аканджи, Аке и Родри. Тем не менее, основа обоих коллективов выглядела вполне прилично.

Boring, boring Manchester

"Горожане" были мотивированы попаданием в Лигу чемпионов, ведь после осечки Челси команда получила возможность вернуться в топ-4. "Дьяволы" же вряд ли поднимутся выше 10-й позиции в текущем сезоне, но проиграть еще и в дерби они не имели права. Такой расклад обещал болельщикам яркую битву "соседей".

На практике же фаны получили жалкое зрелище. В первом тайме МЮ и Сити провели всего по 4 удара. Хозяева были несколько активнее – они заработали штрафной в 18 метрах от ворот (Бруну попал в стенку), провели несколько интересных атак без завершения (их часто поров Доргу) и имели навес, который на дальней штанге мог замыкать Гарначо (Алекс не смог подстроиться под мяч).

У гостей вспоминается только дальний выстрел Гюндогана мимо дальней штанги. В общем, МЮ наиграл на 0,38 ожидаемых голов, а Сити заслужил всего на 0,14. График роста ожидаемой остроты в первом тайме тоже был красноречивым

Вместо голевых эпизодов "красные дьяволы" подарили 36 единоборств, причем 26 из них выиграли подопечные Рубена Аморима. Реакция соцсетей на такой скучный тайм не заставила долго ждать.

Хайлайты первого тайма в дерби Манчестера

Watching the Manchester derby: pic.twitter.com/c4HUeZ9xVv - Footy Humour (@FootyHumour) 6 апреля, 2025

Я, когда пытаюсь посмотреть дерби Манчестера в 2025 году

Me trying to watch the Manchester derby in 2025 pic.twitter.com/dcGxsGAmNC - ⁴⁷?????? (@fxdenball) 6 апреля, 2025 г

Манчестерское дерби! Видишь? Всем наплевать!

Самое нетипичное манчестерское дерби за всю историю. https://t.co/QmHxsO1jkH pic.twitter.com/UwxQm7RugB - Troll Football (@TrollFootball) 6 апреля, 2025

Рой Кин в эфире SkySports вообще назвал дерби "дружественным". Легендарный капитан Юнайтед отметил недостаток качества, а также отсутствие атмосферы и энергии на стадионе.

"This is a friendly derby..."



Рой Кин выносит тупой вердикт по поводу выступления в первом тайме в манчестерском дерби pic.twitter.com/nxc0wdQvD2 - Sky Sports Премьер-лига (@SkySportsPL) 6 апреля, 2025

Несколько интереснее второй тайм. Мармуш и голкиперы стали лучшими

Нельзя сказать, что после перерыва футболисты забегали так, что у болельщиков не было времени и моргнуть. До 60-х минут содержание игры особо и не менялось, но постепенно дерби набрало обороты. Ударов стало больше, команды начали создавать топ-моменты, а голкиперы по-настоящему включили класс.

Так, на 48-й минуте О'Райли протащил мяч по левому флангу и нашел между линиями Мармуша. Омар не смог отдать передачу, но рикошетом от защитника сфера отскочила на ход Фодену в штрафную. Фил получил шанс отличиться метров с 10-ти – впрочем, хавбек не смог подстроиться под удар, пробив в рекламный щит.

На 65-й минуте Мармуш снова оказался в центре внимания, нанеся прямой выстрел со стандарта. Египтянин целился в правую девятку, однако Онана выполнил блестящий сейв.

Еще через три минуты Мармуш мощно вколотил с дальней дистанции – голкипер отбил перед собой, а попытка добивания от О'Райли сорвалась из-за офсайда.

Вскоре режиссеры выхватили в вип-ложе Эрика Кантона.

Сразу после этого МЮ провел хорошую атаку – словно "дьяволам" стало стыдно так играть перед легендой. Бруну Фернандеш прорвался по правому флангу и выполнил прострел, который выбили на Угарте, а тот в полном одиночестве выстрелил с линии полукруга. Немного неточно!

Лучшую же возможность "дьяволы" упустили на 77-й минуте, когда Гарначо ворвался на левый край штрафной и выкатил мяч под удар Зиркзее. Джошуа замкнул метров с восьми, но Эдерсон выполнил блестящий сейв!

На 80-й же минуте хозяева претендовали на пенальти, ведь Ковачич ударил Каземиро по ноге (хотя бразилец был первым на мяче). Арбитр проигнорировал этот эпизод.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ни один представитель топ-5 не одержал победы в текущем туре. Что наиболее важно, Сити так и не смог вернуться в зону ЛЧ.

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