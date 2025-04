Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дерби, которое не впечатлило болельщиков и стоило Манчестер Сити позиции в зоне ЛЧ.

"Меня могли уволить": Гвардиола критически оценил провальный сезон Манчестер Сити и назвал причину спада

Тренеры не удивили

Рубен Аморим и Пеп Гвардиола не стали мудрить, выставив всех лучших футболистов. Лишних фамилий в старте и запасе не было, что и неудивительно. Говоря о кадровой ситуации манчестерских коллективов, гораздо интереснее оценивать их потери.

За Юнайтед не могли сыграть Мартинес и Де Лигт, которые получили травмы. Сити же не мог рассчитывать на Холанда – Эрлинг вылетел до конца сезона. Кроме того, в лазарете остаются Стоунз, Аканджи, Аке и Родри. Тем не менее, основа обоих коллективов выглядела вполне прилично.

Boring, boring Manchester

"Горожане" были мотивированы попаданием в Лигу чемпионов, ведь после осечки Челси команда получила возможность вернуться в топ-4. "Дьяволы" же вряд ли поднимутся выше 10-й позиции в текущем сезоне, но проиграть еще и в дерби они не имели права. Такой расклад обещал болельщикам яркую битву "соседей".

На практике же фаны получили жалкое зрелище. В первом тайме МЮ и Сити провели всего по 4 удара. Хозяева были несколько активнее – они заработали штрафной в 18 метрах от ворот (Бруну попал в стенку), провели несколько интересных атак без завершения (их часто поров Доргу) и имели навес, который на дальней штанге мог замыкать Гарначо (Алекс не смог подстроиться под мяч).

У гостей вспоминается только дальний выстрел Гюндогана мимо дальней штанги. В общем, МЮ наиграл на 0,38 ожидаемых голов, а Сити заслужил всего на 0,14. График роста ожидаемой остроты в первом тайме тоже был красноречивым

Вместо голевых эпизодов "красные дьяволы" подарили 36 единоборств, причем 26 из них выиграли подопечные Рубена Аморима. Реакция соцсетей на такой скучный тайм не заставила долго ждать.

Хайлайты первого тайма в дерби Манчестера

Я, когда пытаюсь посмотреть дерби Манчестера в 2025 году

