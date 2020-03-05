Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: де Брюйне может пропустить дерби из-за повреждения

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, почему Кевин де Брюйне пропустил поединок 1/8 финала Кубка Англии против Шеффилд Уэнсдей.

"У Кевина проблема вот здесь (показывает на плечо – прим."Футбол 24"). Он был не готов. В концовке матча с Астон Виллой он неудачно упал, у него была проблема со спиной.

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Мы не знаем, на какой срок он выбыл. Надеемся, что он не слишком длинный. Успеет ли он восстановиться к манчестерскому дерби? Не знаю", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

К слову, Манчестер Сити обыграл Шеффилд Уэнсдей (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Поединок против Манчестер Юнайтед запланирован на 8 марта, начало в 18:30.

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