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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: де Брюйне может пропустить дерби из-за повреждения

14:43 47 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: де Брюйне может пропустить дерби из-за повреждения
Кевин де Брюйне / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, почему Кевин де Брюйне пропустил поединок 1/8 финала Кубка Англии против Шеффилд Уэнсдей.

 

"У Кевина проблема вот здесь (показывает на плечо – прим."Футбол 24"). Он был не готов. В концовке матча с Астон Виллой он неудачно упал, у него была проблема со спиной.

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Мы не знаем, на какой срок он выбыл. Надеемся, что он не слишком длинный. Успеет ли он восстановиться к манчестерскому дерби? Не знаю", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

К слову, Манчестер Сити обыграл Шеффилд Уэнсдей (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Поединок против Манчестер Юнайтед запланирован на 8 марта, начало в 18:30.

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Теги
Англия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
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