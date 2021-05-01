Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о шансах его команды оформить победу в АПЛ в ближайшее время.

"Я абсолютно доволен матчем против Кристал Пэлас после поединка с ПСЖ в Лиге чемпионов. Мы не могли играть с большей интенсивностью. Первый тайм прошел в равной борьбе, но во второй половине встречи мы заслужили победу.

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Уже сейчас мы можем начать предусматривать наше будущее в АПЛ. Завтра я буду следить за матчем Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. В любом случае все в наших руках, и теперь мы отдадим все силы, чтобы обыграть ПСЖ во вторник.

Серхио Агуэро забил шикарный гол. Он фантастический игрок и человек. Я люблю его как личность", – цитирует Гвардиолу BBC.

Добавим, что после победы над Кристал Пэлас Манчестер Сити набрал 80 очков и находится в шаге от досрочного чемпионства. Если завтра Манчестер Юнайтед проигрывает Ливерпулю, то "горожане" станут недосягаемыми на вершине турнирной таблицы.

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